Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава Госизбиркома страны Сильвестр Марчиняк.

Голосование во втором туре выборов президента Польши состоялось в минувшее воскресенье.

«Пока не поступило 9 протоколов. Данные протоколов 27 222 округов, что составляет 99,97%, свидетельствуют о том, что за Анджея Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а за Рафала Тшасковского — 48,79%», — сказал Марчиняк.

Он уточнил, что протоколы комиссий, в частности, еще не поступили с участков в Бельгии и Великобритании.

Марчиняк пояснил, что, в соответствии с действующим законодательством, все окружные комиссии должны представить протоколы голосования в течение 48 часов после закрытия избирательных участков. Голосование завершилось в воскресенье в 21.00 (22.00 мск).