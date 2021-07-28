Пребывать в комфортных условиях приятно, не только наяву, но и во сне. Правильно выбранный матрас поможет человеку отлично выспаться и почувствовать себя действительно отдохнувшим. Современные производители выпускают ортопедические матрасы недорого, создающие максимальный комфорт во время сна даже для людей с различными заболеваниями.

Разновидности анатомических матрасов

Разновидность ортопедических матрасов – это матрасы анатомические, то есть такие, которые способны принимать форму человеческого тела, снимая нагрузку с позвоночника. Они могут и не иметь лечебного эффекта, зато дают отличную возможность для отдыха.

Анатомические матрасы б+ывают пружинными и беспружинными

Для наилучшего повторения контуров тела в пружинном блоке матраса должна быть максимальная плотность отдельных пружин. Классический вариант под названием «мультипокет» — это 500-600 пружин на квадратный метр, независимых, упакованных каждая в свой тканевый чехол.

Чем больше пружин, тем лучше они поддерживают тело в каждой точке.

В усовершенствованном варианте пружинного анатомического матраса пружины будут иметь еще и разную жесткость, в зависимости от того, в какой части конструкции они находятся. Пример такого изделия – Bodywell от немецкой фирмы Hukla с пружинами четырех степеней жесткости.

Беспружинные матрасы изготавливают из различных материалов, специально созданных для того, чтобы максимально повторять контуры тела, а после снятия нагрузки — восстанавливать исходную поверхность. Для этого используются пенополиуретан, натуральный или искусственный вспененный латекс. Крупные фирмы-производители (такие как итальянские фирмы Dormeo и Magniflex) создают современные высокотехнологичные материалы, которые называют запоминающая пена. Эта «пена» повторяет контур человеческого тела, а при снятии нагрузки держит ее несколько секунд и затем выравнивается. В результате, поверхность матраса совсем не «выдавливает» лежащее на ней тело, и это отсутствие давления позволяет полностью расслабиться.

Водные матрасы

Особый вид анатомических матрасов – это водные матрасы. Они имеют максимальный анатомический эффект. Анатомические матрасы бывают мягкой или средней жесткости. Жесткие варианты к анатомическим отнести нельзя. Этот параметр зависит от наполнителя – прослойки между пружинным блоком и тканевой обивкой. Мягким будет модель из латекса, а добавление кокосовой койры придаст большей жесткости.

Ведущие производители анатомических моделей

Производством анатомических матрасов занимаются и иностранные, и российские компании.

Лидеры европейского рынка – уже названные выше

Hukla,

Dormeo,

Magniflex,

а также немецкая Shlaraffia,

итальянские MaterLux и Dorelan.

Опыт в производстве матрасов у них накоплен огромный, они проводят собственные исследования и создают новейшие материалы, позволяющие усовершенствовать свою продукцию.

Основные отечественные производители:

Матролюкс,

Неолюкс,

Велам,

Екатеринославские Мебельные Мастерские,

Come-For

– представляют изделия из менее дорогих материалов, что позволяет им успешно конкурировать на рынке. Более бюджетные, но изготовленные по самым современным технологиям, варианты матрасов очень популярны у покупателей интернет магазина magdek.com.ua.