Пребывать в комфортных условиях приятно, не только наяву, но и во сне. Правильно выбранный матрас поможет человеку отлично выспаться и почувствовать себя действительно отдохнувшим. Современные производители выпускают ортопедические матрасы недорого, создающие максимальный комфорт во время сна даже для людей с различными заболеваниями.
Разновидности анатомических матрасов
Разновидность ортопедических матрасов – это матрасы анатомические, то есть такие, которые способны принимать форму человеческого тела, снимая нагрузку с позвоночника. Они могут и не иметь лечебного эффекта, зато дают отличную возможность для отдыха.
Анатомические матрасы б+ывают пружинными и беспружинными
- Для наилучшего повторения контуров тела в пружинном блоке матраса должна быть максимальная плотность отдельных пружин. Классический вариант под названием «мультипокет» — это 500-600 пружин на квадратный метр, независимых, упакованных каждая в свой тканевый чехол.
- Чем больше пружин, тем лучше они поддерживают тело в каждой точке.
- В усовершенствованном варианте пружинного анатомического матраса пружины будут иметь еще и разную жесткость, в зависимости от того, в какой части конструкции они находятся. Пример такого изделия – Bodywell от немецкой фирмы Hukla с пружинами четырех степеней жесткости.
Беспружинные матрасы изготавливают из различных материалов, специально созданных для того, чтобы максимально повторять контуры тела, а после снятия нагрузки — восстанавливать исходную поверхность. Для этого используются пенополиуретан, натуральный или искусственный вспененный латекс. Крупные фирмы-производители (такие как итальянские фирмы Dormeo и Magniflex) создают современные высокотехнологичные материалы, которые называют запоминающая пена. Эта «пена» повторяет контур человеческого тела, а при снятии нагрузки держит ее несколько секунд и затем выравнивается. В результате, поверхность матраса совсем не «выдавливает» лежащее на ней тело, и это отсутствие давления позволяет полностью расслабиться.
Водные матрасы
Особый вид анатомических матрасов – это водные матрасы. Они имеют максимальный анатомический эффект. Анатомические матрасы бывают мягкой или средней жесткости. Жесткие варианты к анатомическим отнести нельзя. Этот параметр зависит от наполнителя – прослойки между пружинным блоком и тканевой обивкой. Мягким будет модель из латекса, а добавление кокосовой койры придаст большей жесткости.
Ведущие производители анатомических моделей
Производством анатомических матрасов занимаются и иностранные, и российские компании.
Лидеры европейского рынка – уже названные выше
- Hukla,
- Dormeo,
- Magniflex,
- а также немецкая Shlaraffia,
- итальянские MaterLux и Dorelan.
Опыт в производстве матрасов у них накоплен огромный, они проводят собственные исследования и создают новейшие материалы, позволяющие усовершенствовать свою продукцию.
Основные отечественные производители:
- Матролюкс,
- Неолюкс,
- Велам,
- Екатеринославские Мебельные Мастерские,
- Come-For
– представляют изделия из менее дорогих материалов, что позволяет им успешно конкурировать на рынке. Более бюджетные, но изготовленные по самым современным технологиям, варианты матрасов очень популярны у покупателей интернет магазина magdek.com.ua.