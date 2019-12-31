Телеведущий Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, на Украине не произойдет больших перемен. Вассерман не ждет позитивных событий из соседней страны, так как «профессиональные украинцы» продолжат расхищать страну.

Он считает, что США согласится продлить договор об ограничении наступательных вооружений. Отношения США и России смогут наладиться только после выборов президента. Вассерман предсказал победу действующего американского лидера Дональда Трампа.

Он отметил, что Великобритания выйдет из Евросоюза. Благодаря этому решению страна избавится от наплыва иммигрантов. Что касается российской экономики, то ее, по мнению телеведущего, ждет подъем.

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