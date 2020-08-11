Анастасия Стецевят встала на защиту своего возлюбленного Виталия Еворовского.

МНЕ НАДОЕЛО 🙅🏼‍♀

Я конечно понимаю вас женщины, с уругвайских провинций, вашу обиду на жизнь, что @evorovsky не ваш принц, не прилетит за вами и не увезёт вас в сказочную страну ХАЛИВУД на званный ужин с солёными огурцами ✈😄смотря на него @evorovsky 🦁первое время я сомневалась, наверное потому,что он красивый, и всегда пользовался успехом у женщин. Но теперь я знаю какой он добрый парень, который всегда всем помогает, даже в ущерб себе, работающий каждый день ( и я знаю как он устаёт), воспитанный( отдельное спасибо твоим родителям ), на дерьмо которое на него льют (женщина с аккаунтом 00001 или бабки с дома пристарплых)не обосновано, ОН никогда не отвечает тем же…🙅🏼‍♀🧎‍♀🤯

Да и вообще у него Адское терпение 👆🏻меня, и моего выноса мозга, он никогда не оскорбляет, понимающе вздыхает, 😅даёт мне остыть, спокойно спрашивает -успокоилась?!😃

А ещё отличное чувство юмора 😀😅шуточки отменные 😃когда я истерю😀😀😀

Да, мы 7 месяцев на расстоянии, это не легко, но он всегда рядом когда мне это нужно, и то, что я держусь морально ещё на островах это твоя заслуга🐈.

И прежде чем узнать и врать о человеке, потому,что он вас чем то не устраивает👋… вообще задайте себе вопрос, может вы хотите прилепить ему свой ярлык 👆🏻который вообще ваша грязь и его никак не касается. 🗣 не захлебнитесь своим ядом, господа 🗣😉

ты все знаешь 🦁✈💋