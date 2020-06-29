Анастасия Стецевят на проекте очень сблизилась с Яной Захаровой. Девушки считали себя лучшими подругами, пока между ними случился конфликт из-за экс-возлюбленного Насти Виталия Еворовского.



Подруги уже разрывали свою дружбу. Захарова даже публично признавалась, что была в церкви, где ставила Стецевят свечку за упокой в знак их оконченных отношений. За это зрители прозвали Яну ведьмой, ведь так делают только в случае желания смерти человеку, и это – большой грех.



Тем не менее, спустя какое-то время девушки смогли помириться и восстановить их дружбу. Правда, не на долго. Так, недавно Захарова проголосовала протис Насти в конкурсе «Самое лучшее тело». Последняя приняла свое выбывание из соревнования, но осталась в шоке от предательства подруги. Стецевят считает, что друзья всегда должны поддерживать друг друга на голосованиях.