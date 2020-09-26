Анастасия Стецевят рассказала о том, что происходит в её жизни после ухода с проекта.

НАСТЯ СТЕЦЕВЯТ О БИЗНЕСЕ, О ВОЗВРАЩЕНИИ НА ПРОЕКТ И ОБ ОТНОШЕНИЯХ С ЕВОРОВСКИМ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Не знаем как вы, а мы уже успели соскучиться по Насте Стецевят. Поэтому решили узнать, как сложилась жизнь экс-участницы (пока ещё) за проектом.

«После ухода с проекта у меня не было ни одного выходного. Из-за того, что я долго была на островах и бездействовала, накопилось много дел по работе. Мой магазин с вещами существует, но требует полного апгрейда. Сейчас я летала в Турцию решать вопросы с закупками и поставщиками. Ищу новое помещение, хочу вывести продажи и на Украину, и на Россию. Похудела на нервах, потому что много сил уходит на всё это», – рассказала Настя в интервью для Mpravda.com.

Главный вопрос, которые интересует всех фанатов Насти: как развиваются отношения с Виталиком Еворовским?

«Он в Китае, а я в Киеве. История эпистолярного жанра, конечно, продолжилась, но сейчас я уже не хочу говорить громких слов. Я к нему прекрасно отношусь, но понимаю, что мне нужны серьёзные отношения. Выберется с Китая – хорошо, но ставить ставки на отношения, которые держатся на письмах, не хочу. Пока всё в подвешенном состоянии», – призналась девушка.

В начале октября Настя планирует прилететь в Москву и, конечно, готовится заглянуть на съёмочную площадку.

«Я безумно соскучилась по ребятам, по ведущим. Когда приеду, увижу всех, тогда точно смогу сказать, готова я вернуться на проект или нет. Мне кажется, что я уже старовата для ребят, которые находятся в периметре. Если уже возвращаться, то в отношения, показывая пример», – резюмировала Стецевят.

Но пока девушка признаётся, что на её сердце стоит блок.

А ты бы хотел, чтобы Настя вернулась на ДОМ-2?