Анастасия Стецевят не видит причин, из-за которых она захотела бы вернуться на телестройку.

Последние два месяца меня раздражало всё! Мой мозг живёт жизнь, а вокруг картинка не меняется. Было ощущение легкой шизофрении, в какой-то момент я поняла, что мне тесно.

Меня кидало, то я ухожу, то не ухожу. И вот недавно нога «взорвалась», мне её накололи. Это и стало толчком, звоночком, что пора ехать, что-то делать.

Мне нужно выдохнуть, мозги очистить. Возможно, я скоро заскучаю.

Если возвращаться, то к кому-то с целью строить отношения. На проекте этого человека нет.

Все знают, что мне нравится Виталий Еворовский. Либо я вернусь с ним, либо пока не буду заикаться об этом. С Виталиком мы каждый день на связи, он не поверил, что я ушла. Поддерживает меня. Сейчас ждём, пока он выберется из Китая, чтобы встретиться.