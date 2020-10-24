Бывшая участница Анастасия Стецевят заявила, что никогда не работала в эскорте.

Вы вообще в себе? Я никогда этим не занималась и не буду. Специально говорю при всех. Клянусь своей жизнью, на свою смерть, на все болезни, что я никогда в жизни не занималась никакими видами эскортных услуг, мне это не надо.

Пренебрегаю и не уважаю такую жизненную позицию людей. Я не в праве никого осуждать, но я этого не делала. Буду подавать на них в суд. Верю в бумеранг, и когда у человека, который это делает, будут дети, пусть с ними случится такое же. Моя совесть чиста, могу сесть на детектор!

По поводу Листермана, которого мне приписывают, могу рассказать. Год назад мы с Яббаровым и Захарьяшем летели с Сейшел, где была площадка «ДОМа−2». Там мы и увидели Листермана. Постояли и поржали, а я страдала от сломанной ноги, меня везли в Москву на операцию. Видео и фото, кстати, взято из моих социальных сетей и эфиров «ДОМа−2».

Что касается магазина, который мне якобы помог открыть бизнесмен… Чушь! Мне помогал бывший парень, с которым мы на протяжении пяти лет сходились и расходились. Где я работала с четырьмя операциями? На проекте? Вещи магазина, кстати, лежат дома в шкафу, а анкета вообще сделана в фотошопе.