Анастасия Стецевят поведала о том, как развиваются ее отношения с Максимом Колесниковым.

Новая неприступная крепость, которую готов покорять Колесников, – экс-участница телепроекта Анастасия Стецевят. Ребята уже не скрывают своё близкое общение, но о серьёзных отношениях пока не говорят.

«Когда мы познакомились, я всё воспринимала в шутку. А в какой-то момент он мне стал небезразличным, мне нравится с ним общаться, нравится смотреть за тем, что происходит», – призналась Стецевят в интервью.

Макс в свою очередь уже готов покинуть проект, лишь бы быть рядом с Настей.

«Я его останавливаю, прошла всего неделя, куда спешить? Конечно, разница в возрасте меня очень сильно смущает, но меня подкупает его детская непосредственность. Он не испорчен людской грязью», – заявила Настя.

Есть шанс у Макса или нет, девушка ответить пока не может.

«Все говорят, что я мучу темы ради проекта, но это не так. Я пока сама не знаю, что будет дальше», – резюмировала экс-участница.

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