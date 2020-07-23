Анастасия Стецевят устала от однообразия Острова Любви и мечтает поскорее оказаться в кругу родных и друзей.

Знаете, у меня сейчас такой этап когда, КАЖЕТСЯ, что жизнь проходит мимо меня. (Стагнация полная). Я в 4 «стенах»острова любви, только под вопросом название «Любви»😃 ли этот остров? А не остров проклятых ?!🤦🏼‍♀😀пол года … ты сидишь, а там люди живут, идут, работают, любят, женятся, рожают, а ты сидишь🧏🏼‍♀🤷🏼 голова живет, в мыслях ты везде( дом построила, магазин сделала,замуж вышла, родила, детей воспитала 👨‍👩‍👧‍👧, только просыпаешь утром, а картинка не меняется… для меня это явно испытание, ведь все моей жизни раньше происходило быстро, я не могу жить в Рутине, в одной квартире, в одном месте… но вывод … какой?!😀 буду ценить то, что имела🧎‍♀ вдвойне, любить вдвойне🦁… во всем есть свой +, хотя голова сейчас максимально видит только большой, жирный«—». Скоро, я верю, я вам покажу свою жизнь и как должно быть у меня 🧏🏼‍♀🥰👩🏼‍🤝‍👨🏻 а пока фотки моих длинных, худых ног 😀😀😀