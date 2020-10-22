Бывшая участница Дома-2 Анастасия Стецевят рассказала о своей дружбе с Анастасией Голд.

СТЕЦЕВЯТ О ДРУЖБЕ С ГОЛД: «Я ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ПОДРУЖКОЙ НЕВЕСТЫ»

Есть ли дружба на проекте? Статистику привести сложно, но можно привести конкретный пример. В интервью для Mpravda.com Настя Стецевят рассказала, что Голд остаётся для неё близкой подругой.

«Мы дружим с начала нашей жизни на проекте. Я видела, как зарождаются их отношения с Ильей. Я сильно переживала, что не могла прилететь на их свадьбу из-за закрытых границ. Я должна была быть подружкой невесты, но ей пришлось взять другую девочку», – рассказала Стецевят.

Девушки ведут переписку и постоянно находятся на связи.

«Я уверена в Насте на все 100 процентов. Несмотря на время, обстоятельства и расстояния, она всегда меня поддерживала. В нашу дружбу я верю, о настоящей дружбе не кричат, она проверяется временем. Даже моя мама ждёт Настю с Ильей в гости», – смеётся экс-участница.

Пока Настя думает о возвращении на проект, на Поляне подруга «пробивает почву» и следит за Колесниковым.

«Я сейчас наблюдаю за этим человеком, хочу посмотреть, как он будет себя вести. Настя там всё контролирует и рассказывает мне. Не спешу возвращаться на проект, нахожусь сейчас в раздумьях», – резюмировала девушка.