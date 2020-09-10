Экс-участница проекта «Дом-2» Анастасия Стецевят рассказала, что намерена выбросить украшения, подаренные Фёдором Стрелковым. Девушка сказала, что у неё сильно болело ухо от серёжек. Настя не понимает, почему дорогие пусеты из белого золота с бриллиантами отличаются таким ужасным качеством. Девушка подозревает, что Фёдор сделал ей подарок под стать себе.



В своём микроблоге Настя рассказала, что утром надела подаренные Стрелковым серёжки. Отправившись на машине по делам, Стецевят решила посмотреть, что происходит с её ухом, ведь она чувствовала сильнейший дискомфорт. Посмотрев в зеркало и увидев распухшую мочку уха, девушка сразу же сняла украшения и показала подписчикам, как негативно отреагировал её организм на подарок Феди.



Настя Стецевят рассказала, что собирается выбросить серьги, потому что не стоит рисковать ни своим здоровьем, ни чьим-либо ещё. Обычно она не поступает так с презентами, но в этот раз намерена избавиться от украшений.