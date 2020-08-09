Анастасия Стецевят уже с нетерпением ждёт того дня, когда она покинет ненавистные сейшельские острова.

На прошлый Новый год 🎄 я писала список желаний… одно из них: было прожить пол года на островах (конечно я написала Бали) но оказалась на Сейшельских 🇸🇨 правда уже не пол года, а 7 месяцев-я живу безвылазно, и в общей сложности уже год! Так вот -желания исполняются, да так, что уже через горло лезет😀что дальше будет с моим списком?!!😅 боюсь представить 🤩😀чё сказать то хотела!? дай Бог выберусь, нога 🦵 моя ближайшее время ни на какой 🏝 не станет 😀😀😀😀только мегаполисы 😀пойду новое желание загадаю 🛥🛥✈️🐈🦖😅