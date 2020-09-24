Анастасия Паршина рассказала, как она рада тому, что их с Никитой первенец будет мальчиком.

Хотела вас немного поддержать в интриге, но как видите не получилось 😁

Для всех уже не секрет, что у нас будет мальчик 👶🏼 я безумно этому рада 🥰🥰🥰 у меня всегда была мечта иметь первого сынишку, а затем красавицу дочку 🥰 и моя мечта сбылась 😌

И с именем мы тянуть не стали, как всем известно, мы назвали сына «Адриан» ☺

И мне бы хотелось немного рассказать о имени, которое выбрали😋

Адриан – красивое, редкое, мужественное имя, которое имеет православные и католические корни. Существует несколько версий его происхождения. Первая утверждает, что это латинское мужское имя, образованное от римского родового имени Hadrianus, по второй версии оно произошло от русского Андрей и означает «сильный», «мужественый».💪🏻💪🏻💪🏻