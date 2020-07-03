Последнее время Никита Уманский активно крутил роман с Анастасией Паршиной. Парень признавался девушке в сильных чувствах и серьезных намерениях, а когда на поляне стартовал свадебный конкурс, то предложил своей возлюбленной принять в нем участие.



Но Настя не оценила романтического порыва Никиты и ответила ему отказом. Девушка объяснила, что состоит в отношениях с парнем слишком малый срок, из-за чего пока боится сковывать себя с ним узами брака. А когда парень отправился за периметром по рабочим вопросам, Паршина закатила вечеринку с подругами по проекту, в рамках которой распивала виноградные напитки и весело развлекалась.



Видимо, юной Насте слишком скучно с 34-летним Никитой, который, по ее словам, все свободное время тратит на компьютерные игры. Зрители сходятся во мнении, что из-за большой разницы в возрасте ребята не подходят друг другу.