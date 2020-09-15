Анастасия Паршина не может простить Никите Уманскому его слова по поводу ДНК-теста. Девушка решительно настроена и собирается требовать от мужчины не только алименты на будущего ребёнка, но и оформление подаренной машины на неё.



К сожалению, даже совместный отдых в солнечной Турции не пошёл отношениям ребят на пользу. Они стали ругаться ещё больше, а на проект из путешествия вернулись порознь. Никита собирался покинуть телестройку, а Настю хотел оставить на попечении «Дома-2». Когда мужчина потребовал от девушки теста на отцовство, Настя сильно обиделась и ненадолго уехала с проекта к маме, чтобы прийти в себя.



Сейчас Настя утверждает, что Никите придётся налаживать общение с ней, чтобы видеться с их будущим ребёнком. Девушка отметила, что мужчина будет выплачивать алименты по закону, а также она ожидает, что Уманский исполнит давнее обещание – оформит машину на Настю. Ещё Паршина добавила, что не хочет мириться с отцом своего будущего ребёнка, ведь она не помнит ни одного счастливого дня с ним за время беременности.