Анастасия Паршина рассказала о первом шевелении своего малыша.

На совсем короткое время предлагаем забыть о скандалах в паре Уманского и Паршиной и поговорить об их общем ребёнке. Недавно Настя почувствовала странные ощущения в животе, решив, что это пинается малыш.

«Я уже собиралась спать, когда положила руку на животик и почувствовала волны в моём животе. Когда я рассказала об этом Сашке Черно, она сказала, что вряд ли это малыш уже, скорее газики. Но я почему-то думаю, что это сын, я даже заплакала, это ведь так мило», – призналась Настя.

Мамы тут есть? Когда вы почувствовали шевеления малыша?