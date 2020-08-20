Никита Уманский сейчас переживает не самое лучшее время несмотря на то, что скоро станет счастливым мужем и отцом. Только он отошёл от драки с Вячеславом Иванченко, как у него снова появились проблемы. Анастасия Паршина не даёт скучать своему возлюбленному, раздувая конфликт с его мамой. Многие уже думали, что ссора была исчерпана, но теперь девушка потребовала, чтобы Светлана Николаевна принесла извинения её маме. Ещё совсем недавно Никита делился своей радостью, что все его женщины стали одной большой семьёй, но всё изменилось в одночасье.



Анастасия Паршина утверждает, что не держит ни на кого зла, но хочет, чтобы будущая свекровь принесла извинения её маме за нехорошие голосовые сообщения, которые могли обидеть бедную женщину. Непонятно, почему Настя снова стала поднимать эту тему.



Паршина сказала, что тоже принесёт извинения за свое неподобающее поведение, но в то же время она напомнила, что мамы должны будут соблюдать дистанцию. На телепроект их пригашать не будут, а о том, чтобы помогать молодым супругам с ребёнком пока что речь не идёт, можно будет подумать об этом позже.