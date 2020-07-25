Анастасия Паршина поведала о своем интересном положении.
Теперь уже не секрет. Настя Паршина и Никита Уманский ждут ребенка! Неожиданно? А вот ребята ребеночка планировали.
«Мы делали около 4 тестов, и все они были отрицательные. Но когда я попросила купить ночью огурцы, мы все поняли. Сделали тест еще раз, который и показал беременность. Съездили к врачу, сделали УЗИ, сдали анализы. Мы ребенка планировали и хотели», — поделилась Настя в разговоре.
Скоро ребята планируют узаконить свои отношения.
Все подробности рассказывать не будем, обязательно смотрите эфир на следующей неделе! Будет еще много сюрпризов.