Анастасия Паршина поведала о своем интересном положении.

Теперь уже не секрет. Настя Паршина и Никита Уманский ждут ребенка! Неожиданно? А вот ребята ребеночка планировали.

«Мы делали около 4 тестов, и все они были отрицательные. Но когда я попросила купить ночью огурцы, мы все поняли. Сделали тест еще раз, который и показал беременность. Съездили к врачу, сделали УЗИ, сдали анализы. Мы ребенка планировали и хотели», — поделилась Настя в разговоре.

Скоро ребята планируют узаконить свои отношения.

Все подробности рассказывать не будем, обязательно смотрите эфир на следующей неделе! Будет еще много сюрпризов.