Анастасия Паршина опровергает заявления Никиты Уманского в том, что она много выпивает.

Никита выставил меня какой-то алкоголичкой.

Я у врача спрашивала, если не ошибаюсь, это было в присутствии Никиты, можно ли мне бокал красного вина, если очень хочется. На что доктор сказал: «Да, Настя, можно бокал сухого красного вина».

Мне наливали бокал. И я распределяла его на несколько дней — один глоток сегодня, два — завтра, ещё один — послезавтра. Я не знаю, где здесь алкоголизм.

Я такого не встречала, чтобы люди так не слышали друг друга, как мы на данный момент.

Часто думаю: «Никита, но ты же мужчина, тебе же почти 35 лет. У тебя же должно быть немного другое сознание, чем у меня. Ты должен быть умнее, мудрее, чтобы я на тебя смотрела и думала: «Вау, вот это сила воли. Вот это поступок». А он поступает на таком же уровне, как я, либо скачками — либо хуже, либо лучше.