Анастасия Паршина и Никита Уманский расстроились из-за поступка Игоря Григорьева.

Прошли в конкурсе «Свадьба на миллион»

Мы рады, что прошли конкурс, но я не ожидала. Почему-то думала, что выиграют Геля со Степой, все ребята так яростно были за них из-за ребёнка, но мы сумели доказать, что дело не только в детях. Никита очень расстроился, когда Григорьев поддержал другую пару. Он пообещал нам, а потом молча встал за другого человека. Мы свои выводы сделали. К Юле претензий нет, потому что с ней сама лично говорила и она озвучила, что будет за Даню и Таню, а Игорь поменял выбор в течение конкурса.