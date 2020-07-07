Анастасия Паршина рассказала о дорогих подарках от Никиты Уманского.

Главный бизнесмен проекта (как он сам себя называет) не скупится на подарки для своей возлюбленной. Настя призналась, что благодаря Уманскому она ни в чём не нуждается.

«Он постоянно что-то дарит мне: цепочки, колечки, платьишки, туфельки. Не жалеет на меня деньги, и я себе ни в чём в этом плане не отказываю. Я считаю, что мужчины должны брать пример с него», – заявила участница.

Самый дорогой подарок от Уманского – смартфон последней модели.

«Это было очень неожиданно и приятно. Мой первый телефон, который мне подарили, до этого всегда сама себе покупала», – призналась девушка.

Настя уверяет, что не выпрашивает подарки, а всё происходит исключительно по инициативе Никиты.