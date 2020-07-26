Анастасия Паршина прокомментировала свое интересное положение.

Ждём малыша😍❤

На самом деле, беременность мы планировали, и очень хотели скрепить нашу семью ребёночком. Но совсем не ожидали, что всё случится так быстро😱 Счастливы невероятно! ❤❤❤ Нам уже пишут поздравления! Спасибо вам за это и за позитивные пожелания😍 Ребята на проекте, очень рады, что стало на одну счастливую пару больше 😅 Пол малыша пока не знаем, ещё рано для этого. Но когда выясним сразу никому не скажем. Хотим сделать друг другу сюрприз🙈