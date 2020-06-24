Анастасия Паршина объяснила, почему она отказалась принимать участие в свадебном конкурсе.

Я против!

Я против участия нашей пары в конкурсе «Свадьба на миллион». Потому что у нас действительно не будет аргументов перед ребятами, если сравнивать с участниками ССЛ, которые уже давно вместе, у кого-то есть ребёнок, кто-то вместе больше года. Я сама лично и Никита будем голосовать за такие пары. Естественно, любовь есть в каждой паре и в нашей соответственно, но нам пока что рановато. На следующий год без проблем, и я бы чувствовала себя уверенно, была бы безумная мотивация, что мы состоявшаяся пара, прошли огонь и медные трубы.