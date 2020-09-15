Анастасия Паршина оправдалась за заявление отца своего будущего ребёнка Никиты Уманского о том, что она употребляет алкоголь и курит.

НАСТЯ ПАРШИНА ОПРАВДАЛАСЬ ЗА АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ

Беременная Настя Паршина оправдалась за заявление возлюбленного о её пристрастии к алкоголю и сигаретам.

«Никита выставил всё так, будто я алкоголичка. Мне врач разрешил, если уж очень хочется, выпить бокал красного сухого вина. Просто я этот бокал растянула на несколько дней: там три глотка, там два глотка. А курить я начала, да, на нервной почве, я себя не оправдываю, но и по-другому не могла», – призналась Настя в разговоре с Mpravda.com.

Девушка заверила, что пагубные привычки уже бросила.