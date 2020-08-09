Анастасия Паршина поведала свою версию расставания с Никитой Уманским.

Дорогие мои! Я больше держать себя в руках не могу, я устала, что об меня вытирают ноги.

Для всех уже не секрет, что мы расстались, а точнее я узнала так же как и вы из соц. сетей в комментариях от Никиты. Хотите знать правду, а правда такова: что Никита был не готов к тому, что мы быстро забеременели и много ответственности упало как на мои, так и на его плечи. Оба были на взводе и камнем проникновения стало то, что я случайно услышала разговор мамы и Никиты, где его мама сравнила меня с бывшей девушкой Никиты, с которой он 5 лет встречался и ничем хорошим это не увенчалось.

После этого я выразила свою позицию нашим мамам, что у нас зараждается своя семья и я против, чрезмерного вмешательства родителей, а особенно совместного проживания. Моя мама отреагировала на это спокойно, а мама Никиты нет!

После чего пошло множество конфликтов, прошу заметить, что я и моя мама никаким образом не оскорбляла Никиту и в частности его маму, но в свой адрес моя мама услышала, что она не порядочная и дочь ее подлая!!!

Я могу написать здесь очень много конкретных ситуаций и слов, но вы и так увидите все в эфирах.

P.S. Машины у меня нет!!! И слава богу!!!!