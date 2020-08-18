Анастасия Паршина рассказала, что несмотря на ссоры, Никита Уманский всегда отстаивает их пару.

Мы лидируем, потому что Никита дал всем понять в боях, что мы не слабая пара. Как бы мы не ругались все равно он отстаивает нас и у меня открылось новое дыхание. Я начала на него по-другому смотреть, нам это дало больше сил и уверенности. Но в тот же момент я понимаю, что это конкурс и итоги могут быть не такие, какие мы хотим. Поэтому, чтобы заранее не особо расстраиваться я себя прогнозирую на то, что если выиграем, то хорошо, а если нет, тогда справимся сами.