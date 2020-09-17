Анастасия Паршина поведала, что ее мама шокирована происходящим на Доме-2.

Никита и Настя не помирились и не хотят давать шанс этим отношениям.

«Как мы будем выпутываться из этой ситуации, я не знаю. Грязнее некуда, но это, кажется, ещё не конец. Есть только один процент из ста, что мы помиримся. После всей этой грязи нам обоим не хочется ничего спасать», – пояснила Паршина.

Мама Насти в ужасе от происходящего.

«Мама в шоке! Она, конечно, на моей стороне. Ей тяжело смотреть на все эти разборки».

Как считаешь, есть шанс у этой семьи?