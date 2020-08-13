Анастасия Паршина призналась, что еще не отошла от ссоры с Никитой Уманским.

Да, мы помирились! 🎉

Предыдущая неделя для меня была адом…до сих пор прихожу в себя, восстанавливая свою нервную систему у себя в родном городе.

Честно, я не знаю, что было бы дальше, если бы моя мама не приехала на помощь!

Какую работу она проделала, сколько сил вложила🙏🏻🙏🏻🙏🏻 по правде говоря и она думала, что это конец, но со слезами на глазах шла и мирила нас 🙏🏻

отдельное спасибо ей за это ❤

Слово помирились слишком легко звучит для данной ситуации, но мы начали слышать друг друга и в том или ином случае будем прорабатывать все то, что было сказано и сделано. Предстоит огромная работа над своими ошибками каждой из сторон.

Так же мне хотелось сказать, что нашлись и такие личности, как …. а я их даже упоминать здесь не буду (считаю их не достойными присутствовать на моей странице), которые решили судить и выражаться конкретизировано в адрес нашей ситуации, но при этом ни дня не присутствовать на поляне: Good luck amigos❣