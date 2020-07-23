Сегодня Настя Лисова довольно успешная женщина, живущая роскошной жизнью, счастливая жена и мама, которая готовится к появлению на свет второго малыша. Однако, не всегда в Настиной жизни было всё так прекрасно. Она поделилась со своими подписчиками, что всего несколько лет назад жила в одной квартире с наркоманами.



Среди воспоминаний девушки – гнилой линолеум, ободранные обои, отключение электричества за неуплату. Она ютилась в комнате, размером 12 квадратных метров, за съём которой платила 15 тысяч рублей ежемесячно. Эта комната на Павелецкой находилась в доме с наркоманами, в подъезде всегда валялись шприцы.



Однажды у Насти сломался роутер, и она вызвала мастера, который, узнав девушку, попросил сфотографироваться с ней. В итоге это фото выложили в Сеть и поползли слухи, что девушка живёт в наркопритоне. Несмотря на все проблемы и произошедшую ситуацию, Лисова не опустила руки. Она смогла добиться успехов и сейчас живёт той жизнью, о которой всегда мечтала.