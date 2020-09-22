Анастасия Лисова призналась, что не хочет делать некоторые прививки младшей дочери.

Мой маленький глазастик 😍

Как нибудь я вам более подробно расскажу про эту космическую девочку, которая родилась под знаком любви❤Как только она мне даст немного выдохнуть))

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А пока вы меня так просили про прививки..Скажу коротко..не хочу..не хотим! Очень просто..не лежит моя душа к ним. И в первый раз не лежала. С Мирой имею ввиду. Прям выпрыгивало сердце от беспокойства. А сейчас я стараюсь жить только по зову сердца…Вот и решила его послушать.

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Одна просьба, не устраивайте срач под этим постом🙏🏼Знаю для многих больная тема. Просто примите чужую точку зрения как чужую. И все. У вас может быть иная. Высказываться без негатива пожалуйста🙏🏼С удовольствие вас послушаю❤