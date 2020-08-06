Бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Лисова несколько месяцев назад поделилась с подписчиками радостной вестью о второй беременности. Девушка довольно долго умудрялась скрывать своё интересное положение, но призналась в беременности тогда, когда живот уже невозможно было скрыть. Кстати, сделала она это признание первого апреля, поэтому многие подумали, что новая беременность знойной красавицы – просто шутка.



Пол второго ребёнка Анастасия с мужем тоже держали в строжайшей тайне. И вот недавно девушка призналась, что совсем скоро расскажет, кого ждёт. И вот этот момент настал. Анастасия показала поклонникам трогательное видео, где она вместе с мужем и первой дочерью сообщает, что носит под сердцем вторую дочь.



Кроме ожидания второго ребёнка, Настя с мужем занята обустройством своего нового загородного особняка, в который они планируют переехать ещё до рождения малышки. Сейчас там идут ремонтные работы, но очень скоро уже будет завезена мебель и останутся последние штрихи.