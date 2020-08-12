Бывшая участница проекта Анастасия Лисова пожаловалась на простуду, плохое самочувствие и заложенный нос. Девушка находится на 39-й неделе беременности и побыстрее хочет родить, так как утверждает, что силы организма у неё практически иссякли.



Настя надеется, что роды начнутся в ближайшие дни. А пока будущая мама вместе со своими домочадцами расстроена из-за вируса, одолевшего их семью. В сторис своего микроблога девушка рассказала, что плохо себя чувствует, а у дочери Мирославы поднялась температура. Также Лисова заметила, что в эту беременность постоянно простывает, а перед родами болеть становится всё тяжелее, поэтому она очень хочет поскорее родить.



Анастасия попросила подписчиков не переживать за её здоровье, утром следующего дня ей стало гораздо лучше. Записывая видео для блога, она по-прежнему отличалась своей позитивностью и бодростью, хотя немного была слышна заложенность носа. Стоит напомнить, что супруги с нетерпением ждут появления на свет своей второй дочери, что должно произойти в самые ближайшие дни.