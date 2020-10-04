Анастасия Лисова поведала о том, как непросто справляться с обязанностями матери, когда у тебя двое маленьких детей.

Быть мамой двоих — это конечно круто)) Это совершенно другой уровень ответственности и счастья одновременно! Когда мои девочки засыпают справа и слева от меня я себя ощущаю самой богатой на свете! Правда — такое интересное ощущение «сытости» и полноценности появляется🥰

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А когда просыпаются))) Понеслась пляска))😭🤪

1 ребенок требует кучу энергии, а 2 детей трубует просто колоссальное количество энергии, которой после родов к сожалению нет. Ну нет ее и все)) Нужно время, чтобы восстановится..

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Если отмотать время назад, я бы отправила старшую на 2 недельки к маме по-любому!Хоть есть садик, хоть Мира там весь день, но вечер все же за мамой, хоть и папа рядом) Всем нужна мама, и никуда не денешься))

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Также, я уже говорила об этом, мы бы заранее нашли няню. Просто обязон! У кого нет помощников рядом, как у нас. Просто иметь возможность поспать пару часиков после бессонного утра…

Когда ты в 6 утра сонная вставляешь газоотводную трубочку как по расписанию, а в соседней комнате просыпает Мира и плачущим голосом кричит «моя мамочкаааа» и тут же начинает плакать младшенькая. ты думаешь, «гребаный пи*дец и дальше кучу матных слов про себя🤪🤪🤪Поэтому помощь нужна. Однозначно!

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А вообще, чтобы не уплывать в негативные энергии и вернуть свой жизненных баланс силы, я поняла, что надо срочно возвращать мои энергетические практики 🙏🏼 Зарядку, медитации, книжки и йогу)

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Вот такие дела)) А вам спасибо за поддержку! Всегда читаю ваши сообщения!❤