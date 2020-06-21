Экс-участница Анастасия Лисова с мужем купили большой дом за городом.

Экс-участница проекта уже несколько лет счастлива в браке и транслирует свою жизнь на многотысячную аудиторию своего аккаунта. Совсем скоро супруги станут родителями во второй раз, а у маленькой Мирославы появится братик или сестричка. Второй малыш стал для семьи веской причиной, чтобы расширить жилищные условия.

«Жить в центре Москвы с детьми не очень удобно, красиво, но неудобно. Везде дороги, мало развлечений и так далее», – пишет Лисова.

Изначально супруги хотели купить квартиру, но ни один из вариантов не пришёлся им по душе.

«Взвесив все за и против, закрывала глаза и представляла НАШ идеальный вариант. Просто давала волю своей фантазии. В нашем идеальном жилище были высокие потолки, панорамные окна, своя территория. О, Боже, это же дом! Но как дом? Это же далеко от Москвы, я ни разу не жила в доме. Много было вопросов и непоняток».

Первый же дом, который посмотрели Настя и Миша, произвёл на них неизгладимое впечатление, и тогда решение было принято окончательно.

«Мы приступили к просмотру вариантов. Наконец-то нашли свой! И по площади, и по фактуре, и по месту, и по планировке. Не остановил даже тот факт, что нам предстоит небольшой ремонт в виде выбора дизайна: установки кухни, мастер-ванны, выбора мебели и так далее. Но это такие приятные хлопоты, что даже мой уже уставший организм, готов этим с удовольствием заниматься», – подытожила Настя.

А что выбираешь ты? Жить за городом или вшумном мегаполисе?