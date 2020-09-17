Недавно ставшая мамой во второй раз Анастасия Лисова призналась, что не справляется с дочками и срочно ищет няню. Только девушка собирается нанимать помощницу исключительно из Юго-Восточной Азии, потому что может доверять своих деток лишь иностранке.



В своём микроблоге бывшая участница телепроекта «Дом-2» рассказала, что ожидала более легкого времени после рождения малышки. Она надеялась, что заботиться и воспитывать второго ребёнка проще из-за приобретенного опыта. Девушка пожаловалась, что сейчас она очень устаёт. Изначально они с мужем собирались нанимать няню после переезда в новый дом, но Настя больше не выдерживает и ищет помощницу срочно.



Своих подписчиков девушка попросила порекомендовать хорошие филиппинские агентства. Настя рассказала, что ей хочется, чтобы няня не понимала русскую речь и они с супругом могли спокойно изъясняться, чувствуя себя раскованно и свободно. Также филиппинки прекрасно ладят с детьми.