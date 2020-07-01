Экс-участница Анастасия Лисова похвасталась своим домом.

Недавно Анастасия Лисова и её супруг купили загородный коттедж. Молодая семья выбрала для жизни одноэтажный дом.

«Во-первых, это простор и удобство! Ну и вариантов с панорамными окнами во весь дом было немного. А нам принципиально важно было много панорамных окон! Мы остановились на том, что нам понравилось и подходило по площади. И ещё эти лестницы… Мой главный страх, что дети оттуда будут падать. Поэтому нам одноэтажный на данном этапе – самое то», – написала экс-участница.

Дом сделан из бруса, и хоть он одноэтажный, но большой – 300 кв. м.

«Летом не жарко, а зимой, наоборот, должен держать тепло».

Батарей в доме нет, везде полы с подогревом на водной основе.

Сейчас девушка занимается дизайн-проектом. Переезд семья планирует, как только закончит с ремонтом.





