Анастасия Иванова рассказала своим поклонникам о насилии, которое когда-то было над ней совершено.

Как это могло произойти?

Всех очень взбудоражил тот факт, что я была дважды изнасилована. Понимаю, об этом никто не говорит особо… все боятся осуждения, общественного мнения. Но я хочу об этом рассказать, потому что верю, что моя история сможет уберечь многих девочек🙏🏽

Я только переехала в Москву, маленькая и наивная работала на съёмочных площадках, ходила на массовки и иногда выходила на смены официанткой. Так как переехала в столицу совсем одна, я нуждалась в людях, с которыми можно разделить разные моменты жизни. И тут по «счастливой» случайности я познакомилась с девушкой, которая в будущем стала моей соседкой и одной из самых близких подруг.

Мне казалось, что ближе друзей у меня просто нет. Хотя на каждом шагу мне говорили: «Настя, присмотрись, она предатель, за деньги готова подставить любого»❌. Но я никого тогда не послушала, и очень зря…

Когда я работала на площадках, у меня был только единственный выходной, чтобы расслабиться и прийти в себя. И в один из этих выходных, моя «Подруга» позвала меня потусить в какой-то коттедж к ее знакомым. Что-то внутри екнуло, но я не придала этому значения, и решила составить ей компанию. Мы же едем к знакомым, подумала я, что ужасного может произойти…🤔

Заходим мы в этот дом и вроде все прилично. Но потом что-то пошло не так… какие-то косые взгляды, непонятные перешёптывания этих ее знакомых мужчин. Мне становится не по себе. Однако снова отгоняю от себя все негативные мысли…

На первый взгляд, это были приличные мужчины, хороший дом. Я действительно по своей наивности думала, что ничего плохого не может произойти.

Еда, напитки, разговоры. И вот, после одного стакана сока, я начинаю чувствовать себя не очень хорошо. Голова кружится, теряюсь в пространстве… раз и темнота.

На следующее утро долго не могла прийти в себя, не понимала, что со мной. Странные ощущения в теле, боли. Только потом я осознала, что было ночью…

Подхожу к «подруге», пытаюсь выяснить детали вчерашней ночи. Однако ничего адекватного мне так и не сказали. Да уже и не нужно было что-то объяснить. Произошло ужасное и те животные просто воспользовались мной и моей беспомощностью.

Только спустя время я поняла, что той самой «подруге», которой я доверяла, как самой себе, просто заплатили за тот вечер. Заплатили за то, чтобы со мной так обошлись…

Чувство стыда, отчаяния накрыли меня с головой. Я испытала невероятную безысходность, и просто не верила, что однажды смогу проснуться с улыбкой на лице.

Самое страшное, что эти люди остались безнаказанными… они обошлись со мной, как с куклой и им все сошло с рук.

Но знаете, девочки, позади годы работы над собой, различных практик. И все это для того, чтобы снова начать любить и обожать себя. Мне кажется, у меня получилось 🙏🏽

Красотки мои, я с вами!Сейчас реально найти выход и выбраться из этого ада! Всегда выбор только за тобой, оставаться в позиции жертвы или стать автором своей жизни!

Вы не одиноки…

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