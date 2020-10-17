Анастасия Иванова рассказала, что первые дни на проекте ей было очень некомфортно.

Дом-2: я не получала удовольствия, но зачем я это делала…?

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Я собралась на проект всего за день😎Меня одолело волнение, с которым сложно было справиться. В один момент я поняла, что страх не имеет смысла… Что объективно может пойти не так? Из-за чего я волнуюсь? 🙍И я осознала, что этот страх не имеет никакого смысла — это лишь последствия выхода из зоны комфорта.

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Сейчас я тоже пользуюсь этим — просто задаю себе объективные вопросы, и если не могу дать на них должных ответов, то причин для страха нет. Я научилась переступать через свои эмоции💪

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Первый день проекта.

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Я чувствовала себя некомфортно, ведь не все встретили меня доброжелательно. Я поняла, что нахожусь не в своей среде, но не хотела сворачивать с пути — знала, что мне для чего-то это нужно, но для чего именно — осознать не могла…

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Продолжу свою мысль в следующих постах 😉

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Как вы боретесь со страхом? Как думаете, для чего я осталась на проекте? Есть в вашей жизни что-то, что вам не нравится, но вы все равно этим занимаетесь?