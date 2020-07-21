Экс-участница Анастасия Иванова рассказала, что купила дорогой автомобиль.

Пока Мацьолек и Цатурян радуются помолвке, Настя времени зря не теряет. Девушка стала обладательницей Cadillac.

«Я долго копила, я долго смотрела на него в сохранённых картинках, ставила его на заставку своего телефона, и вот сейчас он МОЙ!

Никогда не отчаивайтесь, верьте в то, что мечты сбываются! Главное – сменить негативные установки на положительные!

5-6 лет назад я увидела такой Cadillac мимо проезжающим. И тогда даже подумать не могла, что буду ездить на таком же. Но я сказала себе, что у меня обязательно будет такой автомобиль. Через года три я немного отчаялась. Но всё равно держала установку, что это возможно. Главное – терпение и вера!» – поделилась эмоциями экс-участница.

Авто не из салона, но в отличном состоянии. Покупка обошлась Ивановой примерно в 680 000 рублей. Подписчики считают, что таких успехов Настя достигла после расставания с Мацьолеком. И девушка это не отрицает.

«Настюха, ты молодец! Как с оленем разошлась, сразу дела в гору пошли», – пишет фолловер.

«О, да. И сон крепче, и дела лучше», – ответила Настя.

А ты рад за покупку Ивановой или за помолвку Мацьолека и Цатурян?