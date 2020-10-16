Анастасия Голд поведала о том, как было волнительно второй раз выходить замуж за Илью Яббарова.

Второй раз замуж 💕

В жизни наделать ошибок можно ВАГОН И МАЛЕНЬКУЮ ТЕЛЕЖКУ….

Самое главное вовремя исправить их,

Знаю сейчас начнёте писать…

вот так намного лучше, чем было на самой свадьбе,

Повторюсь ещё раз, это совершенно два разных образа,

на самой свадьбе я хотела максимальной естественности,

У меня шикарные длинные волосы, которые я хотела оставить распущенные,

И легкие волны мне всегда нравились))

Макияж так же был не вечерний, а свадебный, не на максимальной так сказать штукатурке 😁

Корона действительно спадала и я даже не замечала этого, так как волнения были выше всего!

Кстати в день нашей свадьбы, проходил марафон и все дороги были перекрыты,

Нам пришлось минут 20 идти пешком к машине, был сильный ветер…

все распалось и я замёрзла, спасибо хоть не было дождя 🙏🏼

Ну ничего, в жизни бывают разные ситуации… и вместо того что бы сесть и плакать, нужно собраться и не падать вида что что-то произошло!

Будущее невесты примите это на заметку ❤

В этот день, вы самые прекрасные, о вкусах не спорят, ведь он у каждого особенный 👌

А теперь хочу описать свои эмоции и чувства об этом замечательном дне, когда Илья вновь взял меня в жены 😁

И уже без испытаний ветра и бега к машине ))))

На самом деле, я испытала такое же волнение как и в день нашей свадьбы, не знаю почему….

но чувства были такие же,

Я отнеслась к этому сюрпризу особенно 🙏🏼

Он говорил мне что хотел бы повторить тот день, только в спокойном ритме.

Когда мне сняли повязку и я увидела Илью и свою любимую ведущую Оленьку Бузову

Я хотела расплакаться от счастья,

Я правда испытала внутреннее и волнение и счастье.

Наверное не смогу это описать словами, но тот кто сталкивался с такими ситуациями, меня поймёт 🙏🏼

И пусть для многих это показалось странным!

Главное для меня это было важным❤

Спасибо Илюша