Анастасия Голд получила от Ильи Яббарова официальное предложение стать его женой.

Я знала, что готовится предложение, так как оно обсуждалось на Лобном. Но я не знала, когда Илья будет мне его делать. Перед моим днём рождения мы поругались, и он перенёс это событие. После этого мне сказали, что Илья готов был мне сделать предложение в мой день рождения. Я расстроилась, но потом ко мне подошла Аня Левченко и сказала, чтобы я не переживала — предложение будет через 1,5-2 недели.

Но Илья сделал это после того, как мы вернулись с турбазы, где отмечали мой день рождения. Свадьба будет в этом году, в середине сентября. И даже не важно, выиграем ли мы свадьбу на миллион.