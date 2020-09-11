Анастасия Голд и Илья Яббаров готовятся к бракосочетанию. Настя поделилась со своими подписчиками, что она выбрала свадебное платье, в котором предстанет перед любимым и гостями на торжестве.



Свадьба Ильи и Насти состоится уже очень скоро, а именно 20 сентября. В своём микроблоге девушка разместила видео, на котором она перемерила множество свадебных нарядов, чтобы выбрать именно то, о котором всегда мечтала. Настя пересмотрела около десяти платьев. Подписчики отметили, что все наряды очень красиво смотрятся на стройной фигуре участницы телепроекта. Настя сказала, что выбрала понравившийся вариант, но какой именно – решила оставить в секрете. Об этом станет известно в день самого торжества.



Кстати, недавно в Сети распространялась информация, что влюбленные решили перенести или даже полностью отменить свадьбу. Настя поспешила рассказать, что это лишь слухи, они даже не думали о таком. Голд пояснила, что с Ильей ломала голову над тем, как будет праздноваться торжество, но переносить или отменять бракосочетание они не собирались.