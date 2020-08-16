Анастасия Голд ответила на многочисленные критические высказывания о своих татуировках.

Мои хорошие… долго вы меня терроризировали и доставали, долго я смотрела и молчала… не хотела с вами спорить 😉 ведь дураку не объяснишь, что я как бы лучше знаю свою жизнь, нежели вы что-то додумываете 😁 но пришло время поговорить о моих татуировках 😁 это свершилось 😉 меня очень раздражают люди… которые реально верят в то, что татуировки можно делать только с каким либо значением … я разрушу ваш чудный мир 🌍 каждая моя татуировка не несёт ни какого значения … кроме одной )))) у меня их аж 6 штук… и я их очень люблю, сводить не собираюсь! Моя самая первая тату была сделана на ноге в виде надписи, после этого я сразу же сделала один бант на ноге, следом и второй это был далекий 2013 год))) как раз они только только входили в моду, из всего Ростова я была в первых рядах кто их сделал )))) и ни капли не жалею 😉 они для меня как украшение, так что расслабьтесь это мое тело! Это моя жизнь! Это мой выбор! Вы кто такие что бы меня осуждать за мой выбор??? и кстати, очень много предположений и даже утверждений что их делают девушки которые танцуют 😂 это вообще меня убивает и очень веселит 😁 представляете я не танцевала как вы думаете, для себя я бы и хотела быть пластичной, но кому-то дано… а кому-то нет 😂 мне Явно не дано😁 так что угомонитесь уже додумывать то … чего нет в действительности 😘 всем спасибо за внимание… теперь надеюсь на вашу адекватность 👌 всем кому удобно думать обо мне всякие гадости … проходим мимо и живите дальше, как жили 😉 я ни кому зла не желаю!