Недавно стало известно, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Рита Ларченко рассматривает возможность своего возвращения на поляну. Об этом девушка заявила на ток-шоу «Бородина против Бузовой», в рамках которого призналась в симпатии к Евгению Ромашову.



Перед этим Рита прошлась по отношениям своего бывшего парня Илья Яббарова, который готовится к свадьбе с Анастасией Голд. Ларченко назвала их роман фиктивным, считая что Настя выпросила у парня женитьбу.



Голд же не стала молчать и прокомментировала возможный приход Ларченко на поляну. Девушка уверена, что единственная цель Риты – это хайп вокруг собственного имени, чтобы она имела возможность зарабатывать на своей популярности. По мнению Насти, Ларченко не хочет работать и ищет пути зарабатывать без усилий, ради чего и периодически приходит на «ББ», устраивая хайп.