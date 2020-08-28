Анастасия Голд подарила своему жениху Илье Яббарову дорогой подарок.

ГОЛД ПОДАРИЛА ЯББАРОВУ БРАСЛЕТ ЗА 100 000 РУБЛЕЙ

На свой день рождения Илья Яббаров получил в подарок от своей возлюбленной браслет за 100 000 рублей. Настя рассказала, почему решила сделать такой дорогой подарок.

«Я очень хотела сделать ему шикарный подарок, я откладывала деньги. Илья категорически отказывался, потому что все наши деньги сейчас уходят в строительство дома. Он не просил, не намекал, а наоборот отговаривал. Но у него был юбилей, и ему ещё никогда не дарили хороших подарков», – призналась Настя.

Выбирать ребята поехали вместе, и Илья сначала поскромничал при выборе ювелирного украшения.

«Он смотрел на дешёвые, простые, но я сказала выбирать из хороших. Илья, конечно, такого не ожидал. От счастья он чуть ли не плакал. Я очень рада, что сделала такой подарок», – резюмировала Настя.

Теперь Яббаров носит на запястье 30 грамм чистого золота.