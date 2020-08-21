Анастасия Голд зачастую высказывает запоздалое мнение о происходящем. Так, прошли уже все обсуждения полуфинала свадебного конкурса, как она решила поделиться с подписчиками, как она относится к ситуации. Стоит напомнить, победители будут известны уже через три дня путём зрительского голосования на Rutube.



Будущая жена Ильи Яббарова думает, что они бы точно были победителями, если бы зрителям дали возможность голосовать изначального с самого первого этапа конкурса. Настя уверена, что к их паре с Ильей большинство зрителей относятся положительно, а из конкурса они выбыли только потому, что все голосовали по взаимным симпатиям и дружеским отношениям.



Анастасия пожаловалась, что остальные участники не посчитали их пару достойной миллиона, но зрителям виднее и они бы отдали им первое место. После выбывания из конкурса девушка стала поддерживать пару Валерия Блюменкранца и Ани Левченко, а с Яббаровым у Насти впереди будет красивая роспись и торжество, которое вряд ли обойдется без помощи спонсоров.