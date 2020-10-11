Анастасия Голд устала, что все делают ставки на то, как быстро они с Ильей Яббаровым разойдутся.

Сегодня Молли преодолеет 950 км🤩 Не смогли решиться оставить ее без нас, конечно же Миленка за ней присмотрела бы как за своей, но мы не смогли бы спокойно заниматься делами, зная, что она одна. Пора потихоньку приучать ее к поездкам, ведь дела не ждут… Стараемся изо всех сил создать будущее для нашей семьи💫.

Да, много кто в нас не верит и гадают когда же разойдёмся! Ребята, один совет хочу вам дать, занимайтесь саморазвитием, реализовывайте свои желания и мечты, и тогда у вас не будет времени выливать все то Г….О которое вы льёте!

Мы настоящие и живем эмоциями! 💕Сегодня ненавидим, завтра любим! И я уверенна… что так живет большая часть населения! Просто не у всех есть возможность показывать свою жизнь по ТВ.

Вы кроме оскорблений ещё на что-то способны ?Есть же в вас какие-то приятные стороны? Или вы в своей же желчи варитесь? А те люди, которые смотрят на ситуации с разных сторон и пытаются не облить грязью, а дать какой-то совет, или оценку всего происходящего, я вас просто обожаю ❤

Я очень уважаю людей, которые без оскорблений могут высказать мнение 🙏🏼