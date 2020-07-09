Анастасия Голд посетовала, что под воздействием эмоций они с Ильей Яббаровым стараются уколоть друг друга посильнее.

Мы с Ильей два сапога пара. Когда у нас бьют эмоции, мы одинаково реагируем на одни и те же ситуации, пытаемся друг друга уколоть. В этот момент не думаешь, что партнеру неприятно, ты выплескиваешь всё, чтобы было максимально больнее, кто круче, кто сильнее. Но это очень плохо и над этим будем работать. Нужно научиться себя контролировать, чтобы не говорить много глупостей. Даже когда мы кричим, что никогда вместе не будем – это полная ерунда. У нас любовь, идём к семье, у нас грандиозные планы и всё рушить никто не собирается.