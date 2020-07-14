День свадьбы Яббарова и Голд все ближе, но у Анастасии появился довольно существенный повод для волнения. И речь не о выборе свадебного платья или составлении списка гостей, а о возможном появлении на горизонте соперницы, так как на одном из ток-шоу Рита Ларченко объявила о намерении вернуться на проект.



Маргарита уверила, что Илья ей более не интересен, хотя, по ее убеждению, она могла бы без особых усилий вернуть его себе. В этой связи многие поклонники скандалов и соперничества предвкушали возвращение девушки, но сама Ларченко в последний момент изменила свои планы.



В Инстаграм девушка поделилась причинами своего поступка, и тем самым явно поубавила головной боли Анастасии Голд. Маргарита заявила, что не горит желанием вновь оказаться под прицелом видеокамер. Да и опостылевшие ограничения свободолюбивых участников в плане выхода за периметр ее также не привлекают. Также девушка в очередной раз упомянула, что о каком-либо воссоединении с Яббаровым не может идти и речи, так как в этих отношениях она давно и уверенно поставила точку.